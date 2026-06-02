Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei sucht Geschädigten nach versuchtem Treppenstoß

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 1. Juni 2026 / 09:06 Uhr

Am Dienstagvormittag kam es im Bremer Hauptbahnhof zu einer körperlichen Attacke eines 40-Jährigen auf einen unbekannten Geschädigten. Die Bundespolizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und sucht nach dem Unbekannten.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen der Täter und sein späteres Opfer bereits in der Nordwestbahn aus Bremerhaven in einen verbalen Streit geraten sein. Videoaufzeichnungen zeigten, dass sich die Auseinandersetzung um ca. 09:05 Uhr beim Eintreffen des Zuges am Bremer Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig 5/6 fortsetzte. Als der Unbekannte den Bahnsteig über die Treppenabgänge verlassen wollte, nahm der 40-Jährige Anlauf und versetzte dem Geschädigten am Treppenabsatz einen kräftigen Stoß in den Rücken. Der Treppenabgang war zu diesem Zeitpunkt durch die ankommenden Reisenden stark frequentiert, sodass der Sturz des Mannes von einem Reisenden abgefangen werden konnte. Der Geschädigte blieb folglich unverletzt und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zum Tatzeitpunkt war der Geschädigte mit einer hellen Jeanshose, hellem Hemd und schwarzer Weste bekleidet. Zusätzlich trug er eine Brille. Sein Alter wird auf Ende 50 / Anfang 60 geschätzt.

Die Bundespolizei bittet den unbekannten Mann, sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de bei der Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden.

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