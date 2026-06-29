Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 2.700 Euro für die Justizkasse - Gesuchter meldet sich freiwillig bei der Bundespolizei

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 28.06.2026 / 21:35 Uhr

Am späten Sonntagabend erschien ein 43-Jähriger an der Bundespolizeiwache am Bremer Hauptbahnhof. Er erkundigte sich bei den Bundespolizisten, ob ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Um 21:35 Uhr klingelte der Mann bei der Bundespolizei und verlangte Auskunft über seine Person. Die Bundespolizisten überprüften seine Identität und wurden fündig: im Fahndungssystem tauchte ein offener Haftbefehl auf. Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilung aus dem Jahr 2022 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er nur einen Bruchteil der gegen ihn verhängten Geldstrafe beglichen hatte, drohten ihm nun 87 Tage Gefängnis.

Der Gesuchte konnte die Haftstrafe noch am selben Abend abwenden, indem er die ausstehende Geldstrafe von mehr als 2.700 Euro inklusive Verfahrenskosten bezahlte. Danach konnte er die Bundespolizeiwache als freier Mann wieder verlassen.

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