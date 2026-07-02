Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mit mutmaßlich gestohlenem E-Scooter unterwegs - Zivilfahnder der Bundespolizei verhaften amtsbekannte Frau

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 1. Juli / 13:45 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei verhafteten am Mittwochnachmittag eine 34-Jährige am Bremer Hauptbahnhof und brachten sie anschließend ins Gefängnis. Die Frau hatte zuvor die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen, da sie einen hochwertigen E-Scooter bei sich führte.

Gegen 13:45 Uhr bemerkten die Bundespolizisten die Frau, die mit ihrem elektrischen Gefährt auf dem Bahnhofsvorplatz unterwegs war. Sie war ihnen wegen mehrerer Eigentumsdelikte im Umfeld des Hauptbahnhofs bereits bekannt. Da die 34-Jährige nicht erklären konnte, woher sie den E-Scooter hatte und auch keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, stellten die Beamten den Scooter vorerst sicher.

Doch damit nicht genug: bei der routinemäßigen Überprüfung der Personalien der mutmaßlichen Scooter-Diebin schlug der Fahndungscomputer Alarm. Die 34-Jährige wurde bereits von der Staatsanwaltschaft gesucht. Mitte 2025 war sie wegen Eigentumsdelikten zu einer Haftstrafe von über einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden. Nachdem sie mehr als die Hälfte davon verbüßt hatte, durfte sie das Gefängnis unter Auflagen verlassen. Offenbar hatte sie gegen die Auflagen verstoßen, weshalb die restlichen 194 Tage Haftstrafe fällig wurden. Diese wird sie nun in der Bremer Haftanstalt verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell