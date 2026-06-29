Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zwei Täter nach versuchtem Fahrausweisautomatenaufbruch am Bahnhof Dannenberg Ost geschnappt

Bremen (ots)

Bundespolizei fahndet nach drittem Täter

Bf. Dannenberg Ost, 27.06.2026 / 00:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei mutmaßliche Fahrausweisautomatenknacker in Dannenberg festgenommen. Nach einem weiteren dritten Täter wird gefahndet.

Gegen kurz nach Mitternacht hörte ein Anwohner auffällige Geräusche aus Richtung des Bahnhofs Dannenberg Ost und wählte den Notruf der Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei verlegten umgehend zum möglichen Tatort. Vor Ort stellte eine Polizeistreife aus Lüchow drei Personen fest, die versuchten, einen Fahrausweisautomaten mit einem Trennschleifgerät zu öffnen. Als die Männer die Einsatzkräfte bemerkte, versuchten sie zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten zwei der drei Personen nach kurzer Verfolgung festnehmen. Der dritte mutmaßliche Täter entkam unerkannt.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer im Alter von 28 und 32 Jahren zum Bundespolizeirevier Lüneburg verbracht. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Bandendiebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft brachten sie die beiden in die Justizvollzugsanstalten Lüneburg und Bremervörde.

Die Fahndung nach dem dritten Täter dauert indes weiter an. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0421/16299-7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell