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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Fahndung nach Jugendlichem

Frankfurt (Oder) (ots)

In der Nacht zu Montag stellte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn 12 bei Frankfurt (Oder) einen gesuchten Jugendlichen fest.

Gegen Mitternacht kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 17-jährigen polnischen Staatsangehörigen in einem aus Polen kommenden Reisebus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme der Jugendarrestanstalt Düsseldorf vom 15. Januar 2026. Der Jugendliche hatte eine Ladung zum Arrestantritt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht befolgt.

Die Bundespolizei nahm den 17-Jährigen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte betäubungsmittelsuspekte Substanzen, einen Feuerwerkskörper der Kategorie F3, eine Gaspistole ohne erforderliches Prüfzeichen mit zwei geladenen Magazinen und zusätzlicher Munition sowie eine Machete.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Konsumcannabisgesetz, das Waffengesetz sowie das Sprengstoffgesetz ein und beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten die Einsatzkräfte den Polizeibekannten in eine Jugendarrestanstalt zur Vollstreckung des Arrestes.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder)
Kopernikusstraße 71 - 75
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0) 335 5624 - 7129
E-Mail : bpoli.frankfurto.a_s@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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