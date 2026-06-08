BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Dienstagabend soll ein Mann den Rucksack eines Reisenden in einem Regionalexpress entwendet haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen 17 Uhr fuhr ein Reisender gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen im RE2 in Richtung Berlin, als er bemerkte, dass sein Rucksack während der Fahrt entwendet worden war. Der 59-jährige Deutsche ...

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