BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Nachdem ein Mann am Montagnachmittag mehrere Reisende am Bahnhof Berlin Ostkreuz sowie innerhalb einer S-Bahn mit einem Akku-Bohrschrauber bedroht und angegriffen haben soll, sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Gegen 15:30 Uhr soll ein Mann Reisende am Bahnhof Ostkreuz verängstigt haben, indem mit einem Akku-Bohrschrauber in der Hand bedrohlich umherlief. Darüber hinaus meldete ...

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