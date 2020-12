Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei Kaiserslautern: Spielende Kinder im Gleis in Schifferstadt

Neustadt an der WeinstraßeNeustadt an der Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 15. Dezember 2020 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern informiert, dass sich in Schifferstadt Kinder im Gleis aufhalten sollen. Die Bundespolizei sperrte daraufhin die Gleise und erreichte mit einer Streife den gemeldeten Bereich der Gleisanlagen in Schifferstadt. Vor Ort stellten die Beamten drei Kinder im Alter von zwölf und dreizehn Jahren auf einem nahegelegenen Spielplatz fest. Bei der Ansprache stellte sich heraus, dass sich 2 der Kinder im Gleisbereich aufgehalten hatten. Alle drei Kinder wurden durch die Beamten der Bundespolizei eindringlich auf die Gefahren des Aufenthalts im Gleisbereich hingewiesen. Anschließend wurden die Erziehungsberechtigten der Kinder telefonisch über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und gebeten ihre Kinder abzuholen. Im Rahmen der Streckensperrung ergaben sich für den Regionalverkehr auf der betroffenen Strecke vier Teilausfälle sowie sechs Verspätungen von insgesamt 58 Minuten. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aus diesem aktuellen Anlass alle Eltern, die (Lebens-) Gefahren die in einem Bahnhof und an Gleisbereichen entstehen, mit ihren Kindern, eindringlich und anschaulich zu erörtern. Entsprechendes Informationsmaterial kann auf der Internetseite der Bundespolizei heruntergeladen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Öffentlichkeitsarbeit/Controlling

Bahnhofstraße 22

67655 Kaiserslautern

POK Leubner

Telefon: 0631-34073-1007 | Fax 0631-34073-1199

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell