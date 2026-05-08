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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier liefert Rumänin nach Luxemburg aus

Trier (ots)

Am Mittwochmorgen lieferte die Bundespolizei Trier eine 33-jährige Rumänin nach Luxemburg aus.

Der bis dato in der Justizvollzugsanstalt Koblenz einsitzenden Frau wird Geldwäsche und Betrug in mehreren Fällen im Großherzogtum vorgeworfen.

Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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