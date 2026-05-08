BPOL-TR: Bundespolizei Trier liefert Rumänin nach Luxemburg aus
Trier (ots)
Am Mittwochmorgen lieferte die Bundespolizei Trier eine 33-jährige Rumänin nach Luxemburg aus.
Der bis dato in der Justizvollzugsanstalt Koblenz einsitzenden Frau wird Geldwäsche und Betrug in mehreren Fällen im Großherzogtum vorgeworfen.
Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.
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