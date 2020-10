BPOL-TR: Haftbefehl und Ingewahrsamnahme

Bundespolizeiinspektion Trier

Am Samstagmittag wurde ein 33-jähriger Georgier im Stadtgebiet Trier von der Bundespolizei festgenommen. Gegen ihn lagen vier Fahndungsnotierungen vor: Zum einen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls, eine Festnahmeanordnung der Bundespolizeidirektion Pirna sowie zwei Schengen-Fahndungen von Tschechien und Polen. Die geforderte Geldstrafe/Kosten in Höhe von 377 Euro konnte er nicht bezahlen; er wurde für die nächsten 30 Tage zur JVA Trier verbracht.

Bereits am Freitagnachmittag wurde eine 16-Jährige, abgängig aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier, in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass die Jugendliche bereits zum zweiten Mal an diesem Tag - am frühen Morgen wurde sie in der Nähe von Mannheim aufgegriffen - abgehauen war. Nach telefonischer Rücksprache wurde sie abermals ihrer Betreuerin übergeben.

