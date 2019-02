Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bewährung widerrufen - Mann am Hauptbahnhof Koblenz festgenommen

Koblenz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ging beim Bundespolizeirevier Koblenz eine Funkfahndung der Landespolizei ein. Eine Streife des BPOLR Koblenz stellte daraufhin am Eingang zum Hauptbahnhof eine randalierende männliche Person fest, nach der gesucht wurde. Es lag eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Sicherungshaftbefehls vor. Bereits im März 2018 war der Mann aufgrund eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vom Amtsgericht Bad Neuenahr - Ahrweiler zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dieser Freiheitsstrafe hätte er entgehen können, wenn er vier Jahre ohne Straftat geblieben wäre, mit seinem Bewährungshelfer zusammengearbeitet und auch eine stationäre Alkoholtherapie begonnen hätte. Da jedoch keine Hilfsangebote von dem Verurteilten wahrgenommen wurden und auch der Justiz der Aufenthaltsort des Mannes nicht bekannt war, wurde die Bewährung vom zuständigen Gericht im Dezember 2018 widerrufen. Die Bundespolizisten sprachen dem Mann die Festnahme aus und setzten sich mit dem Gericht in Verbindung. Nach Vorführung vor dem Amtsgericht Koblenz musste der Mann nun doch seine Haftstrafe in der JVA Koblenz antreten.

