POL-GI: Pressemeldung vom 28.11.2018: Pohlheim: Planenschlitzer an der Autobahn

Gießen (ots) - Insgesamt 33 Kisten mit Bohrmaschinen der Marke Bosch haben Diebe zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 01.00 Uhr, auf dem Parkplatz Limes Ost bei Pohlheim entwendet. Der polnische Lasterfahrer war am Dienstagnachmittag auf der A 5 in Richtung Kassel unterwegs und legte die vorgeschriebene Pause auf dem Parkplatz ein. Offenbar durchtrennten die Diebe dann die Plane und machten sich an der mitgeführten Ladung zu schaffen. Insgesamt entwendeten die Täter Sachen im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

