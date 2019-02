Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier: Festnahmen - Straftaten Die Bilanz vom Wochenende

Trier-Prüm-Koblenz-Lautzenhausen (ots)

Motiviert und wirkungsvoll: drei gesuchte Straftäter festgenommen, sieben Haftbefehle vollstreckt, 30 Fahndungserfolge, mehrere unerlaubte Einreisen sowie Verstöße quer durch das Strafrecht; dies ist die Bilanz der Bundespolizei Trier vom Wochenende.

Am Freitagmorgen wurde im Stadtgebiet Trier ein 31-jähriger Algerier kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er unerlaubt ins Bundesgebiet einreiste. Weiterhin lagen gegen ihn drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Karlsruhe vor. Die Amtsgerichte Heidelberg und Karlsruhe hatten ihn wegen Diebstahl und Missbrauch von Ausweispapieren zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 85 Tagen verurteilt. Ferner bestand noch ein Abschiebehaftbeschluss der Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe. Er wurde der JVA Trier zugeführt.

Nach erfolgter Einreise aus Luxemburg mit einem Regionalexpress wurde am Samstagmorgen ein 24-Jähriger Guineer festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass er unerlaubt nach Deutschland einreiste und zudem per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wurde. Weiterhin bestand noch ein Abschiebehaftbeschluss des Ausländeramtes Kleve. Die noch zu verbüßende Freiheitsstrafe von 20 Tagen wegen Diebstahls wird er in der JVA Trier absitzen.

Am Sonntagmittag hat die Bundespolizei in Prüm einen gesuchten Straftäter im Grenzgebiet zu Belgien festgenommen. Aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis lag gegen den 28-jährigen Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg vor. Dank eines Freundes, welcher die Geldstrafe in Höhe von 378,50 Euro bezahlte, entging er einem 15-tägigen Gefängisaufenthalt.

Im Bereich des Bahnhofs Koblenz wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag durch bisher unbekannte Täter vier Reisezugwaggons nach Graffiti-Art auf einer Fläche von ca. 240qm besprüht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Weiterhin wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Form des Auffindens von unter anderem Marihuana, Haschisch und Drogenutensilien festgestellt.

Ein elfjähriges Kind und drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 wurden in Schutzgewahrsam genommen und den zuständigen Betreuungspersonen übergeben.

Im Bereich der unerlaubten Migration wurden nach erfolgten Einreisen/Aufenthalten sieben Personen in Trier, acht Personen am Flughafen Hahn und eine Person in Prüm festgestellt. Gegen alle wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Presse- / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0175 - 9028191

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell