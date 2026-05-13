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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Rheine - Bundespolizei verhaftet 44-jährigen Mann

Rheine (ots)

Am späten Dienstagabend (12. Mai) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof Rheine einen Mann verhaftet, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden die Personalien des 44-Jährigen mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem abgeglichen. Hierbei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt den Mann mit Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Frankfurt hatte ihn im Juli 2025 wegen Hausfriedensbruch und Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Diese hatte er nur geringfügig beglichen, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde.

Da er den noch ausstehenden Betrag von 810 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, lieferten die Bundespolizisten den polnischen Staatsangehörigen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen in eine Justizvollzuganstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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