Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bahnhof Rheine - Bundespolizei verhaftet 44-jährigen Mann
Rheine (ots)
Am späten Dienstagabend (12. Mai) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof Rheine einen Mann verhaftet, der mit Haftbefehl gesucht wurde.
Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden die Personalien des 44-Jährigen mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem abgeglichen. Hierbei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt den Mann mit Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Frankfurt hatte ihn im Juli 2025 wegen Hausfriedensbruch und Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Diese hatte er nur geringfügig beglichen, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde.
Da er den noch ausstehenden Betrag von 810 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, lieferten die Bundespolizisten den polnischen Staatsangehörigen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen in eine Justizvollzuganstalt ein.
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