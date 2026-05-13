Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei Wer kennt diesen Mann?

Rheine/Hörstel (ots)

Mit Beschluss hat das Amtsgericht Münster die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Täter angeordnet.

Der unbekannte Täter wird beschuldigt, am 17. Dezember 2025 im Bahnhof Rheine einen 44-jährigen Mann geschlagen und verletzt zu haben.

Aufgrund von mehreren defekten Zugtüren kam es beim Einstieg in die Regionalbahn 61 an einer geöffneten Tür zu einem Gedränge, bei dem der 44-Jährige mehrmals vom Unbekannten geschubst wurde. Nach der Aufforderung dies zu unterlassen, schlug der unbekannte Täter dem Reisenden unvermittelt dreimal mit der Faust ans Kinn. Der Angegriffene erlitt hierbei Verletzungen im Mundbereich. Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Hörstel verließ der Angreifer den Zug.

Laut Beschluss des Amtsgerichtes Münster werden die gesicherten Bilder des Unbekannten aus der Videoüberwachungsanlage des Zuges für die Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:

https://t1p.de/vgu2u

Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen Körperverletzung und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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