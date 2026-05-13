Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Festnahmen am Flughafen Düsseldorf durch Bundespolizei am Dienstag

Düsseldorf (ots)

Zwei zur Festnahme ausgeschriebene Reisende verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrollen am gestrigen Dienstag (12.05.2026).

Am Vormittag stellte sich ein 43-jähriger Syrer bei den Bundespolizisten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Beirut/Libanon vor. Hier wurde festgestellt, dass der Mann seit Februar dieses Jahres wegen Fahrens trotz Fahrverbot von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht wurde. Im August 2025 wurde dieser rechtskräftig verurteilt. Da der Verurteilte unbekannten Aufenthaltes war, wurde der Haftbefehl initiiert. Doch der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

Anderthalb Stunden später wurde ein Deutscher kontrolliert, der sich zur Ausreise eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte. Hier stellten die Beamten fest, dass gegen den 22-Jährigen seit August dieses Jahres ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da sich der Verurteilte der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst. Doch auch der im Kreis Recklinghausen lebende Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 20 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

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