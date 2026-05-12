PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: § 1 StVO Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht - Bundespolizei zieht Verkehrsrowdy aus dem Verkehr

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte gestern mehrere Haftbefehle bei einem "Verkehrsteilnehmer" vollstrecken. Der 33-jährige Bulgare reiste als Beifahrer über die BAB 44 aus Belgien kommend ein. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten sich bei dem im Raum Wiesbaden gemeldeten gleich 3 offene Haftbefehle heraus. Die Staatsanwaltschaften Essen und Wiesbaden sowie das Amtsgericht Mettmann suchten die Person. Er wurde zu insgesamt 3300,- EUR Geldstrafe oder 160 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt sowie mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht. Trunkenheit im Verkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs an unterschiedlichen Begehungstagen wurden bereits verurteilt und führten zu der o.a. Ausschreibung. Bei dem Untersuchungshaftbefehl wird der Person das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Die Person wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und im Anschluss der JVA Aachen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks

Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:49

    BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Videoaufnahmen überführen Handydiebe

    Bielefeld (ots) - Mit den Bildern aus der Videoüberwachung im Hauptbahnhof Bielefeld hat die Bundespolizei am Sonntagmorgen (10.Mai) zwei Handydiebe überführt. Beim Einstieg in den Zug verunreinigte ein Mann offenbar versehentlich die Hose eines 26-jährigen Detmolders mit einem Zigarettenstummel. Anschließend versuchte er die Hose durch Reiben zu säubern. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren