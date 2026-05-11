Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach mutmaßlichem Ladendiebstahl verhaftet - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

Am 10. Mai entwendete ein deutscher Staatsangehöriger mutmaßlich Ware aus einem Supermarkt im Essener Hauptbahnhof. Die Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden.

Gegen 10:30 Uhr trafen die Bundespolizisten auf den 33-Jährigen im Essener Hauptbahnhof. Zuvor hatte ihn ein Mitarbeiter der Filiale beim Entwenden von Ware erwischt. Die Beamten kontrollierten den Wohnungslosen und stießen bei der Abfrage seiner Personalien auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betrugs. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro oder ersatzweise zu 70 Tagen Haft. Die Uniformierten verhafteten den Gesuchten, der angab, die erforderliche Summe nicht begleichen zu können. Anschließend brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt und leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

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