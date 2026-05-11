Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Videoaufnahmen überführen Handydiebe

Bielefeld (ots)

Mit den Bildern aus der Videoüberwachung im Hauptbahnhof Bielefeld hat die Bundespolizei am Sonntagmorgen (10.Mai) zwei Handydiebe überführt.

Beim Einstieg in den Zug verunreinigte ein Mann offenbar versehentlich die Hose eines 26-jährigen Detmolders mit einem Zigarettenstummel. Anschließend versuchte er die Hose durch Reiben zu säubern. Nach Beendigung des Reinigungsversuches und Einstieg in den Zug, bemerkte der Detmolder den Verlust seines Handys.

Der Bestohlene erstattete eine Anzeige bei der Bundespolizei, die eine sofortige Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof durchführte. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann vermutlich nicht alleine handelte, sondern einen Mittäter hatte.

Ausgestattet mit den Bildern aus der Videoüberwachung fahndeten die Einsatzkräfte nach den beiden mutmaßlichen Tätern und trafen einen von ihnen im Nahbereich des Bahnhofs an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten das gestohlene Handy sowie das Ausweisdokument des zweiten Tatverdächtigen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die zwei libyschen Staatsangehörigen ein und übergaben das sichergestellte Handy an den Besitzer.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei beim Einstieg in den Zug ausreichend Abstand zu fremden Personen zu halten. Beim Ein- oder Aussteigen in Bahnen oder Bussen blockieren Diebe bewusst den Durchgang, um ein kurzes Gedränge zu erzeugen oder wie in den anzeigten Fall, das Kleidungsstück des Opfers zu beschmutzen. Sobald das Opfer abgelenkt ist, schlagen die Diebe zu.

Weitere Hinweise zur Taschendiebstahlsprävention finden Sie unter folgenden Link: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl/tipps-so-schuetzen-sie-sich-vor-taschendiebstahl

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