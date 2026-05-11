Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fast Food, nur Strafanzeigen gehen schneller - Bundespolizei stellt Trunkenheitsfahrt fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte Sonntagnacht eine Trunkenheitsfahrt unterbinden. Gegen 00:15 Uhr wollte ein Beamter die Sanitäranlagen eines Schnellrestaurants in Kohlscheid aufsuchen. Als er diese betreten wollte, kam ihm ein 63-jähriger Niederländer entgegen und rempelte den Beamten an. Hier konnte der Beamte schon starken Alkoholgeruch feststellen. Als er im Anschluss den Parkplatz betrat, stellte der o. a. Niederländer in seinem Auto fest, wie dieser gerade versuchte, mit seinem Kfz den Parkplatz zu verlassen. Der Beamte zeigte dem Fahrer sofort an, die nächste Parkbucht aufzusuchen. Dies stellte sich offensichtlich als schwierig dar. Der Fahrer hatte starke Probleme, sein Fahrzeug sicher in der Bucht zum Stehen zu bringen. Zuerst fuhr er über die Parkbucht hinaus und rollte auf einen Bordstein. Im Anschluss rollte er zurück, sodass sein KFZ schräg in der Haltebucht zum Stehen kam. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,18 Promille. Zuständigkeitshalber wurde ein Einsatzmittel der Landespolizei angefordert und der Sachverhalt wurde vor Ort übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell