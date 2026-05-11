Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldstrafen nicht bezahlt - Bundespolizei verhaftet 32-jährige Frau

Münster (ots)

Wegen zwei unbezahlten Geldstrafen muss eine 32-jährige Münsteranerin für 39 Tage ins Gefängnis.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die Frau am Sonntagmorgen (10. Mai) im Hauptbahnhof Münster und stellten dabei fest, dass sie von der Staatsanwaltschaft Münster mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Das Amtsgericht Münster hatte die Gesuchte im Januar 2025 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und im Juli 2025 wegen Bedrohung und Beleidigung zu Geldstrafen in Höhe von 450 Euro und 1050 Euro verurteilt. Diese wurden allerdings nur teilweise beglichen, woraufhin die Haftbefehle erlassen wurden.

Da sie den noch ausstehenden Betrag von 1170 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, lieferten die Bundespolizisten die deutsche Staatsangehörige zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen in eine Justizvollzuganstalt ein.

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