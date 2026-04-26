PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B17 Fahrtrichtung Norden/Höhe Untermeitingen - Am Freitag (24.06.2026) kam es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw mit Anhänger an der Anschlussstelle Lagerlechfeld. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw auf die B17 auf. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 51-Jährigen, der sich bereits auf der B17 befand. Da beide Unfallbeteiligte widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten und die Unfallstelle beim Eintreffen der Polizei bereits geräumt war, sucht die Autobahnpolizei nun dringend Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-1910 zu melden. Die 21-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 51-Jährige hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 14:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Pkw

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Im Zeitraum zwischen dem 23.04.2026, 22.30 Uhr und 24.04.2026, 13.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen grauen Pkw KIA in der Pferseer Straße Ecke Schwalbenstraße. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Als er zurückkehrte stellte er das Fehlen seines Fahrzeuges fest. Wie das Fahrzeug entwendet werden konnte ist derzeit Gegenstand der polizeilichen ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 14:07

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei sucht nach Zeugen nach Brand in Bahnunterführung

    Augsburg (ots) - Langweid a. Lech - Am 22.04.2026, gegen 21.00 Uhr, meldeten bislang unbekannte Zeugen mehrere kleine Brandstellen im Bereich einer Bahnunterführung in der Schmuttertalstraße. Die Zeugen informierten die Feuerwehr, die den Brand von mehreren kleinen Glasflaschen nach kurzer Zeit löschen konnte. Es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden, lediglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren