Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B17 Fahrtrichtung Norden/Höhe Untermeitingen - Am Freitag (24.06.2026) kam es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw mit Anhänger an der Anschlussstelle Lagerlechfeld. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw auf die B17 auf. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 51-Jährigen, der sich bereits auf der B17 befand. Da beide Unfallbeteiligte widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten und die Unfallstelle beim Eintreffen der Polizei bereits geräumt war, sucht die Autobahnpolizei nun dringend Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-1910 zu melden. Die 21-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 51-Jährige hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.

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