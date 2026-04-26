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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Pkw

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Im Zeitraum zwischen dem 23.04.2026, 22.30 Uhr und 24.04.2026, 13.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen grauen Pkw KIA in der Pferseer Straße Ecke Schwalbenstraße. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Als er zurückkehrte stellte er das Fehlen seines Fahrzeuges fest. Wie das Fahrzeug entwendet werden konnte ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West, unter der Tel. 0821-323-2510 zu melden. Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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