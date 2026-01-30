Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 23-jährigen Aggressiven in Köln in Gewahrsam

Köln (ots)

Am heutigen Morgen (30. Januar) endete eine Routinekontrolle für einen Deutschen im Polizeigewahrsam.

Gegen 03:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 23-Jährigen in der B-Passage des Kölner Hauptbahnhofs.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wirkte der Mann unruhig und kam den Aufforderungen der Beamten nur verzögert oder gar nicht nach.

Bei der Durchsuchung fanden die Uniformierten ein Küchenmesser in der Jackentasche des 23-Jährigen. Sie führten ihn daraufhin der Dienststelle zu.

Während dieser Maßnahmen sperrte sich der Mann aus Frechen, trat nach den Beamten und schlug einem Bundespolizisten mit der Faust in dessen Gesicht. Zwei der Uniformierten erlitten Gesichtsverletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Ein bei dem Aggressor durchgeführter Drogenschnelltest Aggressor verlief positiv.

Nach Abschluss der Maßnahmen nahmen die Einsatzkräfte den Deutschen zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung.

