Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Versuchter Einbruch

Am Donnerstag, den 06.08.2026, versuchten unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr ein bodentiefes Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Erlte gewaltsam zu öffnen, um so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Ein anschlagender Hund vertrieb bisherigen Ermittlungen nach den oder die Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Ackerfläche fängt Feuer

Am Donnerstag, den 06.08.2026, geriet eine ca. zwei Hektar große Fläche eines abgeernteten Getreidefeldes an der Vördener Straße in Brand. Das Feuer griff im Verlauf auf eine angrenzende Hecke über. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Osterfeine und Damme konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die aktuell herrschende Trockenheit und Hitze gilt als brandursächlich.

Goldenstedt - PKW am Badesee zerkratzt

Am Mittwoch, den 05.08.2026, im Zeitraum von 22:20 Uhr bis 23:20 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen Volvo V 60 auf dem Parkplatz des Hartenbergsees am Fasanenkamp in Goldenstedt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672221 entgegen.

Goldenstedt - Unfall verursacht und geflüchtet / Kein Führerschein

Am Freitag, den 07.08.2026, befuhr eine 32-jährige PKW-Führerin aus Goldenstedt gegen 00:30 Uhr die Einer Straße und kam im Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit der Leitplanke und setzte die Fahrt unerlaubt fort. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte die Verursacherin ermittelt werden. Sie konnte weder einen Führerschein vorweisen, noch bestand ein Versicherungsschutz für den verwendeten PKW. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Lohne / Bakum - Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben / Zuvor Verkehrszeichen überfahren

Am Freitag, den 07.08.2026, befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 00:30 Uhr die Märschendorfer Straße aus Lohne kommend in Richtung Dinklager Landstraße. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt allerdings fort. Kurze Zeit später kam er im Bereich der Essener Straße in Bakum aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stillstand. Die Beamten stellten vor Ort eine Beeinflussung durch Alkohol fest, was eine Blutprobenentnahme erforderlich machte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

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