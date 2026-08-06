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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Brand auf landwirtschaftlichem Gehöft

Am Donnerstag, den 06.08.2026, kam es gegen 03:25 Uhr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Brookstraße in Essen (Oldb) / Brookstreek. Um die 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Essen und Bevern trafen nach Einsatzmeldung auf einen bereits in Vollbrand stehenden Ziegenstall in Fachwerkbauweise. Das Feuer griff im Verlauf auf ein angrenzendes Strohlager über. Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, wenngleich die genannten Gebäude vollständig zerstört wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzlich herbeigeführte Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Der Schaden wurde auf ca. 25000,- EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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