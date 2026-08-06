Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, den 06.08.2026, kam es gegen 10:58 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Bether Straße / Abfahrtbereich der B 213. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 61-jährige Transporter-Fahrerin aus Lingen den Abfahrtbereich der B 213 an der Anschlussstelle Bethen in Fahrtrichtung Bether Straße. Hier beabsichtigte sie die Bether Straße in Richtung der Straße Zur Basilika zu überqueren, übersah dabei jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden 22-jährigen PKW-Führerin aus Cloppenburg. Infolge des seitlichen Zusammenstoßes wurde die Cloppenburgerin schwer verletzt. Leicht verletzt wurden weitere vier Insassen im PKW der Cloppenburgerin, neben zwei Frauen im Alter von 25 und 56 Jahren auch zwei Kleinkinder im Alter von 5 (m) und 1 (w) Jahren. Die 61-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Vielzahl an unfallbeteiligten Personen wurden diverse Rettungsmittel zur Unfallstelle entsandt. Neben vier Rettungswagen und einem Notartwagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der die schwer verletzte Cloppenburgerin einem Klinikum zuführte. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg kam auch ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste neben der Abfahrt der Bundesstraße auch die Bether Straße / Ahlhorner Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Löningen - LKW kollidiert mit Fußgänger auf B 213 - Lebensgefahr

Bereits am Dienstag, den 04.08.2026, kam es auf der B 213 in Fahrtrichtung Löningen gegen 03:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungstand trat ein neben der Bundesstraße laufender 45-jähriger Mann aus Löningen unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde trotz eingeleitetem Bremsmanöver von einem LKW erfasst, der von einem 42-jährigen Mann aus Stuhr gesteuert wurde. Der Löninger wurde in den Seitenraum geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde er einer Klinik zugeführt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung bei dem 45-Jährigen, eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg - Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Am Mittwoch, den 05.08.2026, wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer auf im Bereich der Fritz-Reuter-Straße kontrolliert. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein, welches eine Untersagung der Weiterfahrt nach sich zog. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emstek - Riskantes Überholmanöver verursacht Unfall

Am Mittwoch, den 05.08.2026, befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer aus Diepholz gegen 19:55 Uhr die B 69 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Bereich einer Kurve überholte der Diepholzer grob verkehrswidrig mehrere PKW und kollidierte im Verlauf mit einem entgegenkommenden PKW eines 61-jährigen Mannes aus Bremen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von ca. 37000,- EUR. Gegen den Diepholzer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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