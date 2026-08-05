Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Drantum: Unfall mit leicht verletzter Person Am Dienstag, 04. August 2026, 15:20 Uhr, kam es in Emstek-Drantum, auf der B72 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Mann aus Visbek leicht verletzt wurde. Dieser wollte mit seinem BMW die B72 an der Anschlussstelle Emstek-Ost verlassen, geriet dabei jedoch in den Gegenverkehr. Dort befand sich der Sattelzug eines 37-jährigen Niederländers, der gerade auf die B72 auffahren wollte. Es kam zur Kollision Pkw/Sattelzug, wobei der BMW des Visbeker erheblich beschädigt wurde, dieser konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Der Visbeker wurde vom Rettungsdienst, mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht

Cloppenburg- Radfahrer kollidieren frontal- eine Person leicht verletzt Am Dienstag, 04. August 2026, 16:45 Uhr, kam es auf dem Ziegeleidamm in Cloppenburg zu einem Radfahrerunfall. Nach ersten Ermittlungen kollidierte das Fahrrad einer 65-jährigen Cloppenburgerin mit dem Pedelec eines 30-jährigen Cloppenburgers frontal, im Bereich einer Kurve. Beide Beteiligten kamen zu Fall, die 65-jährige Radfahrerin wurde dabei jedoch so verletzt, dass sie in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Lindern- Unfall mit lebensgefährlich-/schwerverletzter Person Am 04. August 2026, gg. 16:15 Uhr, kam es in Lindern, Klöbberger Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Mann aus Essen (Oldb.) mit seinem Paket-Auslieferungsfahrzeug die Straße "Klöbbergen", aus Fahrtrichtung Lindern kommend, in Fahrtrichtung Liener/Wachtum. Im dortigen Kreuzungsbereich missachtete er offensichtlich die Vorfahrt eines bevorrechtigen Pkws, Audi A6, der von einem 60-Jährigen aus Lindern gefahren wurde, dieser war in Richtung Marren unterwegs. Es kam zur Kollision Transporter/Audi, durch die Wucht der Kollision wurde der Transporter nach links gegen einen Findling geschleudert und landete auf der rechten Fahrzeugseite, kurz vor einem dortigen Bushaltehäuschen. Neben dem 22-jährigen Fahrer des Transporters, befand sich noch ein 23-Jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Essen. Dieser wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 22-jährige Transporterfahrer wurde in ein Klinikum geflogen, er erlitt schwere Verletzungen. Der 60-jährige Audifahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurde bei dem Unfall zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der betroffene Kreuzungsbereich wurde für die Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

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