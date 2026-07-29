POL-CLP: Meldungen aus Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta- Sachbeschädigung an Wohnhaus Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 27. Juli 2026, 22:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Straße "Blomlage". Bislang unbekannte Täter warfen zwei faustgroße Steine gegen die Klinkerfassade eines Wohnhauses und flüchteten unerkannt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in ...

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