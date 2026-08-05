POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek- Drantum: Unfall mit leicht verletzter Person Am Dienstag, 04. August 2026, 15:20 Uhr, kam es in Emstek-Drantum, auf der B72 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Mann aus Visbek leicht verletzt wurde. Dieser wollte mit seinem BMW die B72 an der Anschlussstelle Emstek-Ost verlassen, geriet dabei jedoch in den Gegenverkehr. Dort befand sich der Sattelzug eines 37-jährigen ...

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