Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Baggerschaufel entwendet

In der Zeit von Montag, 03. August 2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 04. August 2026, 14:00 Uhr, wurde auf einer Baustelle an der Sanderstraße eine Minibagger-Schaufel entwendet. Der/die Täter müssen für den Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der Sachschaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Dinklage.

Vechta- Einbruch in Geschäftsräume

In der Zeit von Dienstag, 04. August 2026, 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Klingenhagen" ein und entwendeten aus dem Gebäude einen Tresor. Über die Höhe des entstandenen Schadens/Diebesgut können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Steinfeld- Tageswohnungseinbruch- Zeugenaufruf In der Zeit von Montag, 03. August 2026, 19:15 Uhr bis Dienstag, 04. August 2026, 07:47 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Ostlandstraße auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Die Hauseigentümer, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus befanden, bemerkten den Einbruch über ein Alarmsystem, daher wurde die Polizei informiert, die am Dienstagmorgen zügig am Tatort eintraf und das Haus umstellte. Der/die unbekannter(n) Täter war(en) jedoch bereits geflüchtet und konnten aus dem Haus Schmuck erbeuten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Vechta- erneuter Brand in Zitadelle

Am Dienstag, 04. August 2026, 18:16 Uhr, kam es auf dem Gelände der Zitadelle in Vechta erneut zu einem Brandgeschehen. Rund 100 Quadratmeter Rasen gerieten in Brand und mussten von der FFW Vechta und Langförden, die mit 50 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursachse ist nicht bekannt.

Lohne- Bäume beschädigt- Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, wurde in der Zeit vom 10. Juli bis zum 12. Juli an der Rostocker Straße ein Baum gefällt, der von der Stadt Lohne gepflanzt wurde. An weiteren Bäumen, die sich im Nahbereich des illegal gefällten Baumes befinden, wurden unfachmännisch Äste entfernt, so dass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Lohne entgegen.

Dinklage- Nach Schlägerei betrunken unterwegs Am Mittwoch, 05. August 2026, 03:45 Uhr, stoppte die Polizei den Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser war mit seinem VW auf der Lohner Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser Mann kein Unbekannter war, denn dieser war der Polizei bereits rund eine Stunde zuvor durch eine Schlägerei aufgefallen, an der er beteiligt war. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 2,42 Promille, daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an, der Führerschein wurde eingezogen, die Weiterfahrt untersagt.

Damme- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04. August 2026, in der Zeit von 11:24 Uhr und 12:00 Uhr, hatte ein 42-jähriger Mann aus Damme seinen Pkw, Opel, in der Sackgasse des Anemonenweges abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen "frischen" Unfallschaden fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Durchfahren der Sackgasse gegen den Opel gefahren, der unbekannte Fahrzeugführer geflüchtet. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Damme entgegen.

Vechta- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04. August 2026, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 23:20 Uhr, wurde ein Pkw, Nissan Infiniti beschädigt, der im Pagenstertweg in Vechta geparkt wurde. An diesem wurde ein erheblicher Unfallschaden festgestellt, daher dürfte der bislang unbekannte Verursacher einen "Knall" ausgelöst haben. Die Polizei Vechta bittet daher um Zeugenhinweise.

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