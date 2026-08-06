Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Kupferdiebstahl

Im Zeitraum von Montag, den 03.08.2026 bis Dienstag, den 04.08.2026, entwendeten unbekannte Täter einige Meter Kupferfallrohre von der Außenwand des Kirchengebäudes der St. Johannes Kirchengemeinde in Carum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand durch technischen Defekt

Am Mittwoch, den 05.08.2026, geriet gegen 05:40 Uhr ein Förderband in der Lagerhalle eines Torf verarbeitenden Betriebes in der Straße Campermoor in Brand. Die Glut des Brandes entfachte einen Torfbrand, der durch die Freiwillige Feuerwehr Vörden gelöscht wurde. Ein Gebäudeschaden konnte verhindert werden. Ein technischer Defekt am Förderband gilt derzeit als Brandursache.

Vechta - Zusammenstoß zweier Fahrräder / Unfallbeteiligte flüchtig

Am Mittwoch, den 05.08.2026, befuhr eine unbekannte Fahrradfahrerin gegen 07:22 Uhr den Radweg der Lohner Straße in Fahrtrichtung Vechta. Beim Überholen mehrerer Fahrradfahrer übersah sie eine entgegen kommende 17-jährige Pedelec-Führerin aus Vechta. Infolge der Kollision verletzte sich diese leicht. Die unbekannte Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt unerlaubt fort. Der Hergang konnte von diversen Zeugen beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

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