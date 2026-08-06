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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Mittwoch, den 05.08.2026, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Nussbaumweg. Dazu überwanden sie ein Küchenfenster und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle

Zu mehreren Wohnungseinbruchdiebstählen ist es in der Zeit von Dienstag, den 04.08.2026 auf Mittwoch, den 05.08.2026 in der Brahmsstraße gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter zunächst durch das Hochdrücken von Jalousien und Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus zu gelangen. Es blieb nach aktueller Erkenntnis beim Versuch. Bei einer Doppelhaushälfte wurde die Haustür gewaltsam überwunden und die Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt wurde, ist derzeit unklar. In drei weiteren Fällen konnten Sachbeschädigungen an Haus- und Terrassentüren festgestellt werden, die auf einen Einbruchversuch hindeuteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Beifahrerseite von PKW zerkratzt

Im Zeitraum von Freitag, den 31.07.2026, 12:00 Uhr, bis Dienstag, den 04.08.2026, 14:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Beifahrerseite eines geparkten PKW Opel Insignia Sports Tourer auf einem Parkplatz an der Straße Zum Sportplatz. Der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch, den 05.08.2026, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Barßel im Bereich der Ramsloher Straße angehalten und kontrolliert. Zuvor war er wegen einer deutlich erkennbaren überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Dies bestätigte sich bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs, welches bauartbedingt in der Lage war, eine Geschwindigkeit von 44 km/h zu erreichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Betriebserlaubnis war erloschen und eine Fahrerlaubnis grundsätzlich erforderlich. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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