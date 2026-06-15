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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Falsche Handwerker entwenden Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 20.05.2026, entwendeten augenscheinlich falsche Dachdecker Wertgegenstände aus einem Wohnhaus in der Veldhauser Straße in Nordhorn.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Männer gegen 13:00 Uhr Kontakt zu den Geschädigten auf und gab sich als Dachdecker aus. Daraufhin verschafften sie sich im Rahmen der angebotenen Tätigkeiten Zutritt zum Wohnhaus. Im weiteren Gesprächsverlauf veranlasste einer der Täter die Eheleute unter einem weiteren Vorwand, ihm Wertsachen zu zeigen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Täter diese und verließen anschließend mittels PKW die Örtlichkeit.

Die Polizei in Nordhorn hat ein Strafverfahren eingeleitet. Möglicherweise sind die Täter auch in anderen Objekten und Wohnhäusern gewesen. In den genannten Fall waren die Dachdecker mit einem ortsfremden Fahrzeug unterwegs.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen. Sofern sie selbst Opfer solch einer Straftat geworden sind, melden sie dies bitte ebenfalls der örtlichen Polizei.

Die Masche ist hinlänglich bekannt. Täter geben sich als Handwerker oder Dienstleister aus und nutzen einen vermeintlichen Notfall (z. B. undichtes Dach, Wasser- oder Stromproblem), um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dabei treten sie meist höflich und überzeugend auf, um Vertrauen zu gewinnen. Nach dem Einlass lenken sie die Bewohner gezielt ab oder bewegen sich unter einem Vorwand allein in andere Räume - insbesondere ins Obergeschoss oder Schlafzimmer - und durchsuchen diese nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen. Teilweise arbeiten die Täter auch zu zweit: Während eine Person das Gespräch führt, durchsucht die andere unbemerkt die Wohnung.

Die Präventionstipps der Polizei:

   - Lassen Sie keine Fremden und unangekündigte Handwerker in Ihre 
     Wohnung oder in Ihr Haus.
   - Nutzen Sie vorher den Türspion oder öffnen Sie die Tür nur mit 
     Türsperre.
   - Prüfen Sie Ausweise und kontaktieren Sie die Firma selbst bei 
     Zweifeln.
   - Lassen Sie fremde Personen niemals unbeaufsichtigt.
   - Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und halten Sie sie 
     im Blick.
   - Wählen Sie bei verdächtigen Situationen sofort den Notruf 110.

Weitere Präventionstipps zu diesen und anderen Themen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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