Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Brand auf landwirtschaftlichem Gehöft Am Donnerstag, den 06.08.2026, kam es gegen 03:25 Uhr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Brookstraße in Essen (Oldb) / Brookstreek. Um die 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Essen und Bevern trafen nach Einsatzmeldung auf einen bereits in ...

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