Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel - PKW beschädigt
Bereits am Montag, den 03.08.2026, wurde ein PKW Volvo EX30 zwischen 10:03 Uhr und 10:13 Uhr im Bereich der Dorfstraße durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222024 entgegen.
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