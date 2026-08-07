Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fensterscheibe einer Werkstatt beschädigt

Am Donnerstag, den 06.08.2026, warf ein unbekannter Täter zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr die Scheibe einer Werkstatthalle an der Bether Dorfstraße ein. Eine tatverdächtige Person konnte im Umfeld der Halle durch einen Zeugen wahrgenommen und beschrieben werden:

- Männlich - Zwischen 30 und 40 Jahre alt - Dunkle Haare - Weißes T-Shirt - Schwarze kurze Hose - Werkzeug in der Hand

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 06.08.2026, wurde ein 27-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 23:05 Uhr im Bereich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf eine Beeinflussung durch THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Landwirtschaftskammer an der Löninger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben eines Zeugen soll der männliche Fahrer eines grauen BMW 3er mit CLP-Kennzeichen einen dort geparkten, grauen Mercedes beim Wenden touchiert haben. Der Verursacher nahm Augenkontakt mit dem Zeugen auf, flüchtete dann jedoch vom Parkplatz, ohne sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Bereits am Sonntag, den 07.06.2026, kam es in Lastrup / Hamstrup, im Bereich der Straße Osterhauk, gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen PKW-Führer aus Löningen und einem 23-jährigen Fußgänger aus Lastrup. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden unterschiedliche Angaben zum Verkehrsunfallhergang getätigt. Mit Verweis auf zwei Personen, einer Frau und einem Mann, die den Bereich der Unfallstelle mit einem Fahrrad passiert haben sollen, wird nun nach Zeugen gesucht, die weitere Angaben zum Unfallhergang tätigen können. In diesem Zusammenhang können sich die beiden Radfahrenden, aber auch andere Zeugen unter 05432/803840 mit der Polizei in Löningen in Verbindung setzen.

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