Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel-Falkenberg- Bullenstand gerät in Brand Am Montag, 03. August 2026, 15:35 Uhr, kam es in Garrel-Falkenberg, Hoher Weg, zum Brand eines Bullenstalles auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Zur Brandzeit war der Stall mit rund 50 Rindern besetzt, die durch die Brand-/Rauchentwicklung verendeten. Das Feuer breitete sich auch rasch auf zwei Fahrzeugremisen aus, hier wurden mehrere dort abgestellte landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört. Im Löscheinsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Garrel, Cloppenburg, Molbergen, Bösel und Einsatzkräfte der FTZ mit insgesamt 120 Feuerwehrkräften und 25 Feuerwehrfahrzeugen. Eine Person wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Der Sachschaden, der durch den Brand entstanden ist, wird auf rund 1.000 000 Euro beziffert. Zur Brandursache können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, ggf. könnte Funkenflug einer Heizung mit dem Brand im Zusammenhang stehen.

Cloppenburg- Brand im Fast-Food-Restaurant Am Montag, 03. August 2026, 19:25 Uhr, wurden Einsatzkräfte zu einem Fast-Food-Restaurant in der Max-Planck-Straße in Cloppenburg alarmiert. Dort war im Bereich der Küche ein Brand entstanden, daher rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 25 Kameraden aus, um den Brand zu löschen, was auch nach kurzer Zeit erfolgreich durchgeführt wurde. Zur Ursache, bzw. zur Höhe des Sachschadens können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden.

Garrel- VW-Golf flüchtet vom Unfallort

Am Montag, 03. August 2026, 11:42 Uhr, kam es auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Garrel befuhr mit ihrem Pkw, Hyundai die Nikolausdorfer Straße, ortseinwärts, als plötzlich ein VW-Golf, silber, von einem Parkplatz eines Discounters auf die Straße aufbog. Die 54-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Golf nicht mehr verhindern. Dieser setzte seine Fahrt auf der Nikolausdorfer Straße, in Fahrtrichtung Ortsmitte fort, ohne Feststellung der Personalien. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Garrel entgegen.

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