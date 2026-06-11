Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Friedrich-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 10.06.2026, zwischen 08.50 Uhr und 18.15 Uhr;

Einen hohen Sachschaden verursacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Danach flüchtete er von der Unfallstelle. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte ihren VW Beetle am Mittwoch gegen 08:50 Uhr am Fahrbahnrand der Friedrich-Wilhelm-Straße abgestellt. Gegen 18:15 Uhr bemerkte sie einen Lackkratzer an der Stoßstange vorne rechts. Darüber hinaus war auch das vordere Kennzeichen leicht eingedrückt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Zeugen werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990. (pl)

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