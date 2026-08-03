Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Gullideckel ausgehoben

In der Nacht zu Ssamstag, 01.08.20206 meldeten Anwohner des Garreler Weges in Cloppenburg, dass mehrere Gullideckel aus der Fahrbahn entfernt wurden. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte vor Ort feststellen, dass insgesamt 11 Deckel fehlten, betroffen war die Straßenseite, die zum Dornkamp führt. Dass durch die fehlenden "Löcher" in der Fahrbahn jemand geschädigt, bzw. verletzt wurde, ist der Polizei momentan nicht bekannt, es wird aber noch einmal darauf hingewiesen, dass eine solche Tat -auf Grund ihrer Gefährlichkeit- einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt. Laut Gesetz wird dieser Tatbestand mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Nach ersten Ermittlungen könnte die Tat kurz nach Mitternacht stattgefunden haben, denn dort hatten Anwohner einen Knall wahrgenommen, das war zwischen 02:00 und 02:30 Uhr. Die Deckel wurden zum Teil in Vorgärten geworfen, daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise, ggf. könnte(n) der/die Täter auf Videoüberwachungssystemen der Wohnhäuser aufgenommen worden sein. Hinweise bitte an die Polizei in Cloppenburg.

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