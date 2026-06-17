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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Restaurant - Bargeld und Waren entwendet (0149415/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Montagmittag (15.06.2026) und Dienstagmorgen (16.06.2026) in ein Restaurant in der Schülerstraße ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter über ein angekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem dieses aus der Verankerung gelöst wurde. Anschließend durchsuchte er den Küchen- und Ausgabebereich und entwendete eine Kasse mit Bargeld sowie verschiedene Getränke und Lebensmittel.

Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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