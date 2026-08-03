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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland-Strücklingen- Diebstahl aus Wohnung In der Zeit von Samstag, 01. August 2026, 23.00 Uhr bis Sonntag, 02.08.2026, 19:20 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hauptstraße ein und entwendeten aus dieser diverse Elektrogeräte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

Bösel- Brand einer Rundballenpresse

Am Sonntag, 02. August 2026, 15:50 Uhr, geriet im Richtweg, auf einem dortigen Acker, eine Rundballenpresse in Brand, der Brand breitete sich daraufhin noch auf einen Heuballen und auf die Ackerfläche aus. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, eingesetzt waren 6 Fahrzeug und 40 Kameraden(innen).

Barßel- Harkebrügge- mehrere Fahrzeuge beschädigt Am Sonntag, 02. August 2026, zwischen 15:55 Uhr und 16:50 Uhr, wurden mehrere Pkw, die in der Nähe des Barfußparks in der Straße "Zum Walde", bzw. im Harkebrügger Weg am Fahrbahnrand geparkt waren, durch unbekannte Täter zerkratzt. Nach ersten Ermittlungen sind mindestens 17 Fahrzeuge betroffen, daher dürften der/die Täter vorsätzlich vorgegangen sein. Der Gesamt-Sachschaden, den der/die Täter verursacht hat/haben wird auf rund 32.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Saterland.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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