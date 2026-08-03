Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- versuchter Kupferdiebstahl

Am Montag, 3. August 2026, 01:35 Uhr, meldeten Zeugen, dass sich unbekannte Täter in Lohne, Landwehrstraße an den Kupfer-Abdeckplatten einer Mauer eines Wohnparks zu schaffen machen. Kurz nach Alarmierung der Polizei flüchteten die Personen. Die alarmierten Beamten konnten anschließend, im Rahmen der Fahndung, drei männliche Personen aus Lohne antreffen, die u.a. ein Werkzeug mit sich führten. Ob diese Personen mit dem versuchten Diebstahl in Verbindung stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Holdorf- E-Scooter flüchtet vor der Polizei Am Sonntag, 02. August 2026, gegen 21:35 Uhr wurden Beamte der Polizei Damme auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der auf der Dammer Straße in Holdorf fuhr. Da dieser augenscheinlich zügig unterwegs war, wollten die Beamten den Fahrer stoppen. Dieser beschleunigte jedoch den Scooter, als er die Beamten bemerkte, so dass eine Geschwindigkeit von annähernd 70 Km/h erreicht wurde. Dem Fahrer gelang es vor der Polizei zu flüchten. Hinweise zum E-Scooter-Fahrer nimmt die Polizei in Damme entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell