Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle: E-Scooter als gestohlen gemeldet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend (15.07.2026) in Hohenlimburg einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Roller als gestohlen gemeldet worden war.

Der 32-Jährige fuhr mit dem E-Scooter um 18.45 Uhr auf der Stennertstraße in Richtung "Im Weinhof". Die Beamten führten zu diesem Zeitpunkt im Bereich Stennertstraße/Iserlohner Straße allgemeine Verkehrskontrollen durch und hielten den E-Scooter-Fahrer an. Sie überprüften dabei unter anderem das Kennzeichen des Fahrzeugs und stellten fest, dass es nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Der Fahrer erklärte, dass er den Roller vor mehreren Jahren auf einem Trödelmarkt gekauft hatte und nicht wusste, dass er gestohlen war. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

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