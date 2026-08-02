Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01/02.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 01.08.2026, um 10:56 Uhr, ist es in Lohne an der Meyerhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Lohnerin befährt mit ihrem Pedelec den Radweg stadteinwärts und stürzt alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache zu Boden. Hierbei verletzt sie sich schwer. Sie wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Lohne, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:15 Uhr sollte ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler auf der Dinklager Straße kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich mit extrem überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Dieses gelang ihm zunächst, konnte dann aber aufgrund intensiver Fahndungsmaßnahmen auf einem Radweg im Hopener Wald angetroffen werden. Bei dem 19-jährigen Beifahrer konnten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden werden. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen und gegen den Beifahrer ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am 01.08.2026; 21:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Osnabrück mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Steinfeld, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen und nicht versichert war. Im Fahrzeug wurde weiterhin ein gestohlenes Kennzeichenpaar vorgefunden, welches sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-jährigen eingeleitet.

Vechta -Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer

Am 01.08.2026; 21:45 Uhr, kam es in Vechta, Welper Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen unter Beteiligung eines PKW-Fahrers und einem Pedelec-Fahrer. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Welper Straße einzufahren und übersah hierbei einen 37-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell