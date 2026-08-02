Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 01.08./02.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Thüle - Verkehrsunfallflucht-

Wie der Polizei Friesoyhte erst jetzt bekannt wurde beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, am 31.07.2026, zwischen 09:30h und 18:00h, den Pkw eines 48-jährigen aus der Stadt Vechta. Dieser hatte seinen Pkw VW Sharan ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an der Straße "Über dem Worberg" beim dortigen Tier und Freizeitpark abgestellt. Am Pkw des 48-jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04499-9339-0)

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