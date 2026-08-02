Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 01.08./02.08.2026
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe / OT Thüle - Verkehrsunfallflucht-
Wie der Polizei Friesoyhte erst jetzt bekannt wurde beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, am 31.07.2026, zwischen 09:30h und 18:00h, den Pkw eines 48-jährigen aus der Stadt Vechta. Dieser hatte seinen Pkw VW Sharan ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an der Straße "Über dem Worberg" beim dortigen Tier und Freizeitpark abgestellt. Am Pkw des 48-jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04499-9339-0)
Rückfragen bitte an:
PK Friesoythe
Telefon: 04491/9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell