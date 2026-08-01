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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 31.07./01.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen aktuell keine Meldungen vor

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.08.2026 – 11:10

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 31.07.-01.08.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl aus Garage Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch (29.07.2026) in Lohne, Pirolweg, in eine Garage ein und entwendeten ein Ladegerät für ein Pedelec im Wert von ca. 270 Euro. Offenbar waren an der Tat zwei Täter beteiligt, die mit dem Diebesgut flüchten konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne ...

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  • 31.07.2026 – 10:59

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    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland-Scharrel: Wahlplakate beschädigt In der Zeit von Dienstag, 28. Juli 2026, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 29. Juli 2026, 10:15 Uhr wurden etliche Wahlplakate in Scharrel, u.a. in der Hauptstraße beschmiert. Die Gesichter der abgebildeten Personen wurden offensichtlich mit einem Malstift verunglimpft. Daher wurden entsprechende Ermittlungen -gegen Unbekannt- aufgenommen. Hinweise zur Tat ...

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