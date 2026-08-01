POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 31.07./01.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl aus Garage Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch (29.07.2026) in Lohne, Pirolweg, in eine Garage ein und entwendeten ein Ladegerät für ein Pedelec im Wert von ca. 270 Euro. Offenbar waren an der Tat zwei Täter beteiligt, die mit dem Diebesgut flüchten konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne ...

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