Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 31.07.-01.08.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Garage

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch (29.07.2026) in Lohne, Pirolweg, in eine Garage ein und entwendeten ein Ladegerät für ein Pedelec im Wert von ca. 270 Euro. Offenbar waren an der Tat zwei Täter beteiligt, die mit dem Diebesgut flüchten konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 29.07.2026, 20.00 Uhr, und 30.07.2026, 18.00 Uhr, in Lohne, Wicheler Kreuz einen Pkw Mercedes, indem sie in den hinteren linken Kotflügel eine Delle einschlugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Goldenstedt -Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verfolgungsfahrt-

Am 31.07.2026; 23:00 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte des PK Vechta im Rahmen einer Verkehrsstreife in Goldenstedt, Tiefer Weg, einen PKW zu kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich sogleich einer Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit seinem PKW in Richtung Mehrgenerationenpark. Dort stellte der männliche Fahrer den PKW ab und flüchtete fußläufig. Nach kurzer Verfolgung konnte der 36-jährige aus Goldenstedt gestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zeugen der Verfolgungsfahrt durch Goldenstedt werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

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