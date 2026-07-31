Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland-Scharrel: Wahlplakate beschädigt In der Zeit von Dienstag, 28. Juli 2026, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 29. Juli 2026, 10:15 Uhr wurden etliche Wahlplakate in Scharrel, u.a. in der Hauptstraße beschmiert. Die Gesichter der abgebildeten Personen wurden offensichtlich mit einem Malstift verunglimpft. Daher wurden entsprechende Ermittlungen -gegen Unbekannt- aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.

Saterland-Ramsloh- Unfall mit drei leicht verletzten Personen Am Donnerstag, 30. Juli 2026, 11:28 Uhr kam es auf der B72 zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 84-jähriger aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw die B72, aus Fahrtrichtung Aurich kommend, in Fahrtrichtung Friesoythe. Aufgrund eines medizinischen Notfalles wollte er zügig auf einen Parkplatz fahren, der sich jedoch auf der "gegenüberliegenden Seite", seiner Fahrtrichtung, befand. Dabei übersah er den Pkw eines entgegenkommenden 81-Jährigen aus Oldenburg. So kam es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sowohl der Unfallverursacher, als auch der entgegenkommende Unfallbeteiligte verletzt wurden. Auch die Beifahrerin im Fahrzeug des Oldenburgers, eine 70-Jährige aus Oldenburg, wurde bei der Kollision der Fahrzeuge verletzt. Der Verkehr musste durch die Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen zeitweise über den Parkplatz umgeleitet werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

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