Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf- Pkw kollidiert mit Baum- Unfallverursacher flüchtet Am Freitag, 31. Juli 2026, 02:45 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer, die auf der B214 in Höhe "An der Bundesstraße" unterwegs waren, einen verunfallten Pkw, VW-Golf-Plus. Dieser stand unfallbeschädigt an einem Baum, nach ersten Ermittlungen befuhr dieser zuvor die B214, aus Fahrtrichtung Steinfeld kommend, und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sowohl der Baum, als auch mehrere Verkehrsschilder wurden durch den Unfall beschädigt. Die Zeugen konnten bei ihren Feststellungen keinen Fahrzeugführer antreffen, auch die anschließend eintreffenden Beamten wurden nicht fündig, offensichtlich war der Fahrer kurz vor den Zeugenanruf geflüchtet. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Damme entgegen.

Lohne- unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizei Lohne kontrollierten am Donnerstag, 30. Juli 2026, 19:50 Uhr, den Pkw eines 32-jährigen Lohners, der mit seinem VW auf der Vechtaer Straße unterwegs war. Er wurde in Höhe der Jägerstraße angehalten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest begründete der Verdacht, dass der Lohner vor Fahrtantritt Drogen genommen hatte, daher wurde ein Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Damme- Unfallflucht auf Discounterparkplatz- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 30. Juli 2026, zwischen 05:50 Uhr und 14:40 Uhr, hatte ein 61-jähriger Dammer seinen Pkw, VW-Jetta, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wiesenstraße abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass sein VW beschädigt war, offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw gestoßen, der Fahrer anschließend geflüchtet. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Damme entgegen.

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