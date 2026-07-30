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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Flächenbrand

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, 13:21 Uhr, wurde ein Brand am Mühlendamm in Bakum, Einmündung Loher Straße (K258) gemeldet. Nach ersten Angaben stand ein Kornfeld in Flammen. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, waren bereits die ersten Feuerwehrkräfte dabei zwei in Vollbrand stehende Rundballen zu löschen, die sich auf einem abgeernteten Feld befanden. Das Feuer dehnte sich rasch aus, aber die hinzugezogenen Feuerwehren konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Nach ersten Ermittlungen kam es während Strohpressarbeiten zu einem technischen Defekt an der Rundballenpresse, so dass hier offensichtlich durch die Hitze-/Funkenbildung ein ausgeworfener Rundballen Feuer fing und dann einen anderen Ballen, bzw. den Feldboden in Brand setzte. Zur Wasserversorgung der eingesetzten Löschfahrzeuge musste die Kreisstraße für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Insgesamt waren vier Ortsfeuerwehren eingesetzt, nämlich: Bakum, Lüsche, Langförden, Vechta, zudem weitere Kräfte der Bereitschaft der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises, u.a. mit einer Drohnengruppe. Auch mehrere Rettungswagen waren vor Ort, insgesamt 36 Fahrzeuge mit 118 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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